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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk yaşandı

AKSARAY HABERLERİ  | 04.12.2020 20:34 | Son Güncelleme

Aksaray’da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı, kasalarda uzun kuyruklar oluştu.Aksaray’da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezi ve marketlerde ciddi yoğunluk yaşandı.

Aksaray’da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı, kasalarda uzun kuyruklar oluştu.
Aksaray’da hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezi ve marketlerde ciddi yoğunluk yaşandı. Marketlerde bazı ürün rafları boşalırken özellikle vatandaşlar ekmek bulamadıklarından yakındı. 2 gün sürecek kısıtlama öncesi vatandaşlar market arabalarını doldurdu.
Markette ekmek bulamadığını söyleyen Selen Yalçın (20), “Şu an marketten geliyorum. Hiçbir şey bulamadım. 2 gün boyunca dışarı çıkamayacağız. Bunun için herkes eve erzak sokmanın derdinde. Ama şu anda hiçbir şey mevcut değil” dedi.
Market çalışanı Kadir Atak (19) ise, “Şu anda yasağa saatler kala Aksaray’da müthiş bir alışveriş çılgınlığı var. İnanın millet çıldırmış. Yani sanki bayram gibi inanamıyoruz bizde. Yani eve zor gideceğiz” diye konuştu.
Alışveriş yapan Ramazan Coşkuner (37) ise, “2 gün boyunca evden çıkmayacağımız için şimdiden market alışverişine başladık” ifadelerini kullandı.

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