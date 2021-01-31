YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasına uydular

Sokağa çıkma kısıtlamasına uydular

31.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilçe halkı tam uyum sağladı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilçe halkı tam uyum sağladı. Özel izne tabi olanlar ve görevlilerin dışında vatandaşlar bu süreyi evlerinde geçirdiler.
Gölpazarı’nda cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar tam uyum sağlarken, sadece özel izne tabi olan iş yerlerinin açık olduğu mekanlar dışında yasak kapsamında olan iş yerlerinin yasağın başlamasıyla birlikte kapandığı görüldü. İlçe merkezinde Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktaları ve sokaklarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlar hakkında tutanak tutularak idari işlem yapıldı.
Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Gölpazarı’nda vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Gölpazarı’nda cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:37
Sabah
08:03
Öğle
13:18
İkindi
15:59
Akşam
18:24
Yatsı
19:45

Bilecik Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
300120210830310120210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
300120210830310120210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
300120210830310120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Korona tedbiri kararlarına uymayanlara adli işlem yapılacak

Korona tedbiri kararlarına uymayanlara adli işlem yapılacak

BŞEÜ’nün Erasmus+ başvurusu 100 tam puanla kabul edildi

BŞEÜ’nün Erasmus+ başvurusu 100 tam puanla kabul edildi

Eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı

Eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı

Polis ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen kısıtlama saatlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Polis ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen kısıtlama saatlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor

40’a yakın yaban hayvanı tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı

40’a yakın yaban hayvanı tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı

BŞEÜ öğretim görevlisi Ercan Güler’e Kıbrıs’tan büyük onur

BŞEÜ öğretim görevlisi Ercan Güler’e Kıbrıs’tan büyük onur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.