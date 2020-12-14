Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye ceza kesildi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle drone ile denetim yaptı.

Ardahan’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasına Ardahan’da 21 kişinin uymadığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yasağı ihlal eden 21 kişiye, 3.150 TL’den toplam 66.150 TL para cezası uygulandı.



