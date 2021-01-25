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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 242 kişiye 217 bin 800 TL cezai işlem uygulandı

25.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 242 kişiye 217 bin 800 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 242 kişiye toplam 217 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 18 ile 24 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 242 kişiye toplam 217 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 18 ile 24 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 121 kişiye 108 bin 900 TL, hafta içi 121 kişiye 108 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.
Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 242 vatandaşa 217 bin 800 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

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