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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 248 kişiye 223 bin TL ceza uygulandı

19.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 248 kişiye 223 bin TL ceza uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 248 kişiye toplam 223 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 11 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 248 kişiye toplam 223 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 11 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 114 kişiye 102 bin 600 TL, hafta içi 134 kişiye 120 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 248 vatandaşa 223 bin 200 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

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