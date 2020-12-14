Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 285 kişiye 256 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 285 kişiye toplam 256 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 7 ile 13 Aralık tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu Cumartesi, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştrildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cumartesi günü 68 kişiye 61 bin 200 TL, Pazar günü 68 kişiye 61 bin 200 TL ve hafta içi 149 kişiye 134 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 285 vatandaşa 256 bin 500 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

