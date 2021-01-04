YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 381 kişiye 349 bin cezai işlem uygulandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 381 kişiye 349 bin cezai işlem uygulandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.01.2021 14:50 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 381 kişiye toplam 349 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 28 Aralık 2020 ile 03 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 381 kişiye 349 bin cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 381 kişiye toplam 349 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 28 Aralık 2020 ile 03 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 218 kişiye 202 bin 950 TL, hafta içi 163 kişiye 146 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.
Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 381 vatandaşa 349 bin 750 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:26

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.