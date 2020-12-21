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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 446 kişiye 444 bin 150 TL cezai işlem uygulandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 446 kişiye toplam 444 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 14 ile 20 Aralık tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu Cumartesi, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 446 kişiye 444 bin 150 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 446 kişiye toplam 444 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 14 ile 20 Aralık tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu Cumartesi, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cumartesi günü 75 kişiye 81 bin TL, Pazar günü 69 kişiye 62 bin 100 TL ve hafta içi 302 kişiye 301 bin 050 TL idari para cezası uygulandı.
Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 446 vatandaşa 444 bin 150 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

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