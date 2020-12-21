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Sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 21.12.2020 18:20 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar, belediye ekipleri tarafından, dezenfektanlı suyla yıkandı.Pınarhisar Belediyesi, korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları hafta sonu köpüklü suyla baştan sona yıkadı.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar, belediye ekipleri tarafından, dezenfektanlı suyla yıkandı.
Pınarhisar Belediyesi, korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları hafta sonu köpüklü suyla baştan sona yıkadı. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan yıkama araçlarıyla caddeleri köpüklü suyla yıkarken, ellerine fırça alan ekipler de sokakları fırçalayarak temizledi.
Belediye Başkanı İhsan Talay da yıkama çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Pınarhisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında bütün mahallelerde, ana caddeler ve ara sokaklarda yıkama çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Talay, “Cumartesi günü olduğu gibi pazar günü de ilçemizi sokak sokak temizlemeye devam ediyoruz. Pandemi kısıtlamalarında ilçemizdeki temizlik faaliyetlerimizi üst seviyede gerçekleştiriyoruz. Daha temiz bir Pınarhisar için özveri ile çalışan personelime teşekkür ediyorum. Temizlik kirletmemekle başlar, daha temiz, daha refah, daha güzel bir Pınarhisar için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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