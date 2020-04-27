YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilçesinde bulunan can dostlara gözü gibi baktı.

Kepez Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilçesinde bulunan can dostlara gözü gibi baktı. İlçedeki 68 mahalleye konulan mama ve su kapları belediye görevlileri ve gönüllüler tarafından düzenli olarak dolduruldu.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Kepez Belediyesi ekipleri ve gönüllüler sokak hayvanları için seferber oldu. İlçedeki park, bahçe ve sokaklardaki mama ve su kapları önce güzelce temizlenerek, dezenfekte edildi. Ardından da mama ve su kapları belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından düzenli olarak dolduruldu. Kepez Belediyesi, korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından, ilçe sakinlerinin sağlıklarını korumak için önleyici tedbirler alırken sokak hayvanlarını da unutmamıştı. İlçede bir yandan temizlik ve dezenfekte işlemlerini hummalı bir şekilde sürdüren Kepez Belediyesi, diğer yandan da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için bir dizi önlemler almıştı.

Kepez sokak hayvanları için seferber oldu
İlçenin 68 mahallesinde bulunan mama ve su kaplarının sayısını acilen artıran Kepez Belediyesi, mevcut kaplarında hayvanların sağlıklı beslenebilmesi için temizlenerek, dezenfekte edilmesini sağlamıştı. Kepez Belediyesi, salgın günlerinde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışmalarını titizlikle sürdürürken, can dostların sağlıklarıyla da yakından ilgileniyor. Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi tarafından sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri düzenli bir şekilde sürdürülüyor. Sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar tekrar doğal yaşamlarına bırakılırken, hasta olanlar ise tedavi bitine kadar gözlem altında tutuluyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yaşandığı şu günlerde Kepez Belediyesi, sokaktaki can dostlarına gözü gibi bakıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Antalya Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:01
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:12

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Aile Eczanesi
Muratpasa
Damla Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Antalya’da ’Araç dezenfekte noktası’

Antalya’da ’Araç dezenfekte noktası’

Film izleme bahanesiyle tecavüz

Film izleme bahanesiyle tecavüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.