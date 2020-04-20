YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet mensuplarına çaylı, çorbalı destek

Sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet mensuplarına çaylı, çorbalı destek

ANKARA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis ve jandarmalara Mamak Belediyesi ekiplerince çay ve çorba ikram edildi.Mamak Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmalarına devam eden meslek gruplarının başında gelen güvenlik güçlerini unutmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis ve jandarmalara Mamak Belediyesi ekiplerince çay ve çorba ikram edildi.
Mamak Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmalarına devam eden meslek gruplarının başında gelen güvenlik güçlerini unutmadı. Kısıtlamaya ilişkin denetimler için oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerine Mamak Belediyesi ekiplerince çay ve çorba ikram edildi.
Zor günlerin dayanışma içinde aşılacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz en başta bir aileyiz diyerek yola çıktık ve ‘Mamak daha güzel olacak’ dedik. Şu anda salgınla mücadele ettiğimiz, ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Biz, bu zor günleri de ‘birlikte aşacağız’ diyoruz. Daha çok dayanışma halinde olmamız gerektiğine olan inancımızla sokağa çıkma yasağında da dayanışmayı güçlendiriyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımız gibi güvenlik güçlerimiz de her şartta görevleri başında. Onların çalıştığı noktaları daima dezenfekte ettik ve sağlıklarını korumak için gerekeni yaptık, katkı sunmaya devam ediyoruz. Sokağa çıkma yasağında ise görev başındaki güvenlik güçlerimizin içlerini ısıtmak için kontrol noktalarında onlara çay ve çorba ikram ettik. Rabbim bu zor zamanlarda milletimiz için çalışan herkese sağlık sıhhat nasip etsin” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Ankara Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:56
Öğle
12:53
İkindi
16:37
Akşam
19:39
Yatsı
21:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Çalış Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Toprak Eczanesi
Yenimahalle
Edanur Eczanesi
Yenimahalle
Altıağaç Eczanesi
Mamak
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapımında sona gelindi

İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapımında sona gelindi

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Asker Sur’da Vatandaşları Sırtında Taşıyarak Tahliye Ediyor

Asker Sur’da Vatandaşları Sırtında Taşıyarak Tahliye Ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.