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Sokağa çıkma kısıtlamasında evlere alkol servisine ceza

10.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, müşterilere paket alkol servisi yapan market çalışanına ceza kesildi.Keşan İlçe Emniyeti tarafından saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlere devam ediliyor.

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, müşterilere paket alkol servisi yapan market çalışanına ceza kesildi.
Keşan İlçe Emniyeti tarafından saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlere devam ediliyor. İlçe merkezinde farklı noktalarda uygulanan kontroller sırasında ekipler seyir halinde olan bir aracı durdurdu.
Araç içinde yapılan kontrollerde ön yolcu koltuğu ve paspasın üzerinde içinde 6 adet bira, 1 adet viski, 2 adet sigara, 1 adet kuruyemiş, 1 adet patates cipsi olan 3 siyah poşet tespit edildi.
Araç şoförü ile konuşan polisler, kendisinin bir market çalışanı olduğunu öğrenirken, çalışmakta olduğu iş yeri kapalı olduğu halde telefon ile içki siparişi alıp adreslere teslim ettiğini belirledi.
Market sahibi hakkında da TAPDK ile ilgili mevzuata aykırı davranmak ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararlarına muhalefet suçlarından adli işlem başlatılırken, mazeretsiz şekilde sokağa çıkan market çalışanına ise 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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