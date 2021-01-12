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Sokağa çıkma kısıtlamasında karaca avlayanlara ceza yağdı

12.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasında karaca avlayanlara ceza yağdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sokağa çıka kısıtlamasının olduğu hafta sonu kaçak olarak karaca avlayan 3 kişiye 25 bin 417 lira ceza kesildi.Tokat’ın Erbaa ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından hafta sonu kırsal alanda arazi denetimi yapıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sokağa çıka kısıtlamasının olduğu hafta sonu kaçak olarak karaca avlayan 3 kişiye 25 bin 417 lira ceza kesildi.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından hafta sonu kırsal alanda arazi denetimi yapıldı. Tandırlı köyünde ormanlık alanda 3 kişinin kaçak avlandığını tespit eden ekipler şahıslar suçüstü yakaladı. Yakalanan şahısların Karaca’yı avladığını tespit eden ekipler şahısların tüfeklerine el koydu. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce K.Ç., H.A.A ve M.Ç isimli şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 11.544,00 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihmal eden avcılara Jandarma ekipleri 13 bin 873 lira uygularken toplamda 25 bin 417 lira para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında karaca avlayanlara ceza yağdı

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