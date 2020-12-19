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Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza

EDİRNE HABERLERİ  | 19.12.2020 14:37 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma yasağın devam ettiği saatlerde çarpışan iki araç kaza yaptı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma yasağın devam ettiği saatlerde çarpışan iki araç kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada bir aracın kopan tekerleği diğer aracın altında kaldı.
Kaza, öğle saatlerinde Kurtuluş caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlere market siparişi servisi yapan 35 ANF 105 plakalı hafif ticari araç sürücüsü A.E.D. Kurtuluş caddesinde seyir halindeydi. O sırada aynı caddeye N.D. yönetimindeki 22 RM 008 plakalı bir otomobil ara sokaktan çıktı ve kaza meydana geldi.
Kavşak noktasında karşılaşan iki aracın çarpışması sırasında, sol arka tarafından darbe alan 22 RM 008 plakalı otomobil yol üzerinde döndü ve sol arka tekerleği koptu. Kopan tekerlek ise diğer aracın altında kaldı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Araçlarda bulunan kişilerin ambulans ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edildikten sonra polisler ise sürücülere alkol muayenesi yaptı.
Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla oldukları yerden kaldırıldı.

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