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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan gençlere araç sahibi babadan ikinci şoke

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan gençlere araç sahibi babadan ikinci şoke

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen babasına ait araç ile arkadaşını da alarak dışarı çıkan genç kaza yaptı.

Beylikdüzü’nde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen babasına ait araç ile arkadaşını da alarak dışarı çıkan genç kaza yaptı. Gençler, haber verilmesi ile olay yerine gelen araç sahibi babanın öfkesi ile bir şok daha yaşadı. Öte yandan, sinirli adamın bir ara ambulansa binerek muayene olan oğluna tepki göstermek istediği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.
Kaza, Beylikdüzü E-5 karayolunda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen babasının arabasını da alarak dışarı çıkan genç, yanında bulunan arkadaşı ile kaza yaptı. Kaza yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede aracın sahibi baba ve anne de geldi. Kazayı ufak sıyrıklar ile atlatan gençler, olay yerinde 112 ekipleri tarafından muayene edildi. Bu arada aracını o halde gören baba sinir krizine girdi. Bir yandan oğluna bir yandan da arkadaşına kızan öfkeli baba, gençlere ikinci şoku yaşattı. Öfkeli babanın bir ara ambulansın içerisine girerek muayene olan gençleri darp etmek istemesi de olay yerinde bulunan zabıta ekipleri tarafından engellendi.
Sinirli olan anne ve babanın sakinleşmesi ile araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili işlem gerçekleştirdi.

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