Sokağa çıkma kısıtlamasında "kıyamet köyü"nde konaklamayı tercih ettiler

İZMİR (AA) - Butik otelleri ve köy turizmiyle tanınan İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi, sokağa çıkma kısıtlamasını tarihi evlerde doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Maya takviminde kıyametten etkilenmeyeceği yazılan ve bu nedenle 21 Aralık 2012'de adını tüm dünyaya duyuran Şirince Mahallesi'ndeki butik otel ve pansiyonlar, sokağa çıkma kısıtlamasında da boş kalmadı.

İzmir, Aydın gibi çevre illerde yaşayanlar, kısıtlamayı tarihi evlerde doğayla iç içe geçirme düşüncesiyle cuma gününden giriş yaptıkları butik otellerde günlerini geçiriyor.

Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırdı, AA muhabirine mahallede 45 pansiyon ve butik otel bulunduğunu, yatak kapasitesinin 500 civarında olduğunu söyledi.

Konaklama tesislerinin Sağlık Bakanlığının genelgeleri çerçevesinde denetlendiğini kaydeden Yıldırdı, "Köyümüzün doğası ve temiz havası ilgiyi artırıyor. Açık olan pansiyonlarımız bu hafta sonu da doldu." dedi.

Pansiyon işletmecisi Mustafa Ozan da salgın sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan günler için rezervasyonların yoğunlaştığını belirtti.