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Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanları unutulmadı

MANİSA HABERLERİ  | 01.12.2020 15:44 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Aralık itibariyle başlayan, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası; hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla toplu taşıma hizmeti yürütülemeyeceği için sağlık çalışanlarının mağdur olmaması amacıyla harekete geçti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanları unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Aralık itibariyle başlayan, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası; hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla toplu taşıma hizmeti yürütülemeyeceği için sağlık çalışanlarının mağdur olmaması amacıyla harekete geçti. Buna göre Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Merkez Efendi Devlet Hastanesinin hafta içi 23.30’da olan 2 araçlık personel servisleri, hafta sonları ise ilçeler dahil tüm hastanelerin personel servislerinin Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütüleceği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası; hafta sonu ise kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarını unutmadı. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti verecek. Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki sağlık çalışanlarına yönelik sağlayacağı hizmet ile sağlık personelleri ikametlerine yakın bölgeden alınacak şekilde görevli oldukları sağlık kuruluşlarına ulaştırılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanlarına sağlayacağı ulaşım desteği, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre boyunca devam ettirilecek.

İl genelinde uygulanacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti sağlayacaklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “1 Aralık Salı günü itibariyle başlayan hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası; hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla toplu taşıma hizmeti yürütülemeyeceği için sağlık çalışanlarının mağdur olmaması amacıyla Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesinin hafta içi 23.30’da olan 2 araçlık personel servisleri, hafta sonları ise ilçeler dahil tüm hastanelerin personel servisleri Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca yürütülecektir. Vatandaşlarımızın sağlık çalışanlarına yapacağı en büyük iyilik, tedbirlere riayet etmesi ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarıdır. İnşallah, el birliğiyle bu virüsü yeneceğiz. Bu süreçte kahraman sağlık çalışanlarına Allah güç kuvvet versin diyoruz” diye konuştu.

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