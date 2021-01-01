YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.01.2021 15:37 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince sahipsiz hayvanları yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için Serik Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince sahipsiz hayvanları yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için Serik Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde, sokaklarda ve orman yaşayan hayvanlara mama takviyesi yaptı. Veteriner işleri müdürlüğünde görevli Hasan Uzun, "5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereğince, sokak hayvanlarının bakımını, aşısını hastalandığı zaman hasta takibini yapmaktayız. Başkanımız Enver Aputkan’ın desteğiyle elimizden geldiği kadarıyla, imkanımız el verdiği kadarıyla, özellikle bu kısıtlama günlerinde hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Aylık olarak onların aşısını takip ediyoruz." dedi.
Hayvan besleme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor. Hayvanların beslenmelerinin yanında kaza ve hastalık gibi durumlarda da belediye ekipleri müdahale ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:06
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Baysan Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Rukiye Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.