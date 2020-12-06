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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bıraktı

MALATYA HABERLERİ  | 06.12.2020 12:18 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta ki sokak hayvanları unutulmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta ki sokak hayvanları unutulmadı. Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından sokak hayvanları için yemleme çalışmaları yapıldı.
Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin dört bir tarafında belirlenen noktalara yemler bırakılarak bu süreçte yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sokaktaki dostlarımızı insani, vicdani ve kurumsal olarak sahiplenmek, onların varlıklarını kabul etmek ve asla ama asla şiddete geçit vermemek vazgeçilmez sorumluluğumuzdur. Bunun için sokaktaki dostlarımızı yalnız bırakmıyor, onların yaşamlarını en iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli şartları oluşturuyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personellerimizle sabahın erken saatlerinden itibaren yemlere çalışmalarına başladık. Bu süreçte sizler evlerinizdeyken onlar bize emanet. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de bütün ihtiyaçlarını karşılayarak onların yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

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