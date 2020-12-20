Sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 6 farklı adreste yapılan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çakır Mahallesi Gülseren Sokak'ta yaşanan hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde hırsızlık şüphelilerinin önce sokakta yürüdükleri ve bir süre etrafı kolaçan ettikleri yer alıyor. Daha sonra hırsızlar gözlerine kestirdikleri motosikleti evin önünden alırken, şüphelilerden biri motosikletin üzerine biniyor diğeri ise onu ittirmeye başlıyor.

Şüpheliler bu şekilde evin önünden uzaklaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 18 Aralık Cuma gecesi yaşanan hırsızlık olaylarında, 6 motosikletin aynı yöntemle çalındığı belirtildi.

Motosikletleri çalınan vatandaşların şikayetçi olmasıyla polis tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

