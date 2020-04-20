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Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, kentin yoğun olarak kullanılan güzergahlarında boş yol ve köprülü kavşaklarda yaya geçidi yol çizgisi yenileme çalışması yaptı.Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması için yaya geçidi ve yol çizgileri yenileme çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, kentin yoğun olarak kullanılan güzergahlarında boş yol ve köprülü kavşaklarda yaya geçidi yol çizgisi yenileme çalışması yaptı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması için yaya geçidi ve yol çizgileri yenileme çalışması yaptı. 17 Nisan Cuma gecesi 24.00’ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar uygylanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İstasyon Köprülü Kavşağı, Sümer Köprülü Kavşağı, Deliktaş Köprülü Kavşağı ve Üçgen Köprülü kavşaklarında yaya geçidi ve yol çizgilerini yeniledi. Bunun yanında Gazi Bulvarı’nda da yol çizgileri yenileme çalışması yapan ekipler, sürücülerin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Uluslararası standartlarda yol çizgileri yapıldı
Yol çizgilerinin uzun süre kalıcılığının korunması için uluslararası standartlara uygun yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda çizgilerin, sıcağa dayanıklı, yüzeylere püskürtülmek suretiyle uygulanan ve üzerine serpilen cam kürecikleri sayesinde ışığı yansıtan, gece sürücüler için de parlama özelliğine sahip boyalar ile yapıldığı ifade edildi.

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