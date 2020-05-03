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Sokağa çıkma kısıtlamasında yol şeritleri yenilendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Cuma gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa’da ekipler boş kalan caddelerdeki şeritleri boyayarak yeniledi.Şanlıurfa’da ekipler, Cuma gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yıpranan ve silinen yol şehitlerini yenilemek için çalışma başlattı.

Cuma gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa’da ekipler boş kalan caddelerdeki şeritleri boyayarak yeniledi.
Şanlıurfa’da ekipler, Cuma gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yıpranan ve silinen yol şehitlerini yenilemek için çalışma başlattı. Araçların trafiğe çıkmamasını fırsat bilen ekipler, ana caddelerdeki yol şeritleri ile yaya geçitlerini boyadı. Yapılan yol çalışmasında trafik polisleri de personellere yardım etti.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren görevlilerden Mahmut Çat, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkalığı olarak korona virüsü fırsat bilerek yol çizgilerini, yaya çizgilerini boyuyoruz. Trafik Haftası nedeniyle çalışmalarımızı biraz daha hızlandırdık. Trafik polisleri de bize yardımcı oluyor” dedi.

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