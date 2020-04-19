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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler üretim başında

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tütün üreticileri yetiştirdikleri fidelerin bakımlarını yaptı.

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tütün üreticileri yetiştirdikleri fidelerin bakımlarını yaptı. Çalışmalar kapsamında çiftçiler, sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyuyor.
Türkiye’de 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan meslek gruplarından biri ise çiftçiler oldu. Buldan ilçesi ve mahallelerinde tütün yetiştiren üreticiler sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalışıyor. Hazırladıkları ocaklarda tütün fidelerinin bakımını yapan üreticilerden Hatice Başoğlu, “56 yaşındayım kendimi bildim bileli tütüncülük yapıyorum. Ayaklarımız çamurun içinde. Bir yandan korona virüs salgınından dolayı kendimizi ve başkalarını korumak zorundayız. Bu salgın hem sağlığımıza hem de ekonomimize çok büyük zarar verdi. Bizde önceden hazırladığımız tütün fidelerinin bakımlarını yapıyoruz. İlerleyen günlerde tarlalarımıza dikeceğiz. Çalışmaya mecburuz. Evimize ekmek götürmek zorundayız. Allah yardımcımız olsun” dedi.

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