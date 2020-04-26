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Sokağa çıkma kısıtlamasını bağ evinde güvercinleriyle geçiriyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 26.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını, bağ evinde güvercinlerini besleyerek geçiriyor.Camiatik Mahallesi çıkışında dört tarafı duvarla çevrili bağ evi bulunan Süleyman Mengütay, 4 günlük sokağa çıkma yasağını güvercinleriyle geçiriyor.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını, bağ evinde güvercinlerini besleyerek geçiriyor.
Camiatik Mahallesi çıkışında dört tarafı duvarla çevrili bağ evi bulunan Süleyman Mengütay, 4 günlük sokağa çıkma yasağını güvercinleriyle geçiriyor. Mengütay, hem güvercinlerini besliyor hem de bahçesinde çapa kazarak, vakit geçiriyor.
Vatandaşların iki ay daha evine kapanması gerektiğini ifade eden Süleyman Mengütay, “Kuş cenneti olarak adlandırdığım burada güvercinlerim var. Burada zamanımı değerlendiriyorum, güzel vakit geçiriyorum. Bu hastalık iyi bir hastalık değil. Dünya zor günler geçiriyor. Bence insanlar 3 ay evine kapanmalı. Devletimiz bize çok güzel bakıyor. Benim düşüncem; evde kalın, eve kapanın, evden çıkmayın. İnşallah en kısa zamanda bu virüs belasından kurtuluruz” dedi.

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