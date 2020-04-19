YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, alkollü araç kullanırken polise yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, alkollü araç kullanırken polise yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.04.2020 22:13 | Son Güncelleme

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden dışarı çıkan ve alkollü bir şekilde araç kullanan sürücü polise yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, alkollü araç kullanırken polise yakalandı

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden dışarı çıkan ve alkollü bir şekilde araç kullanan sürücü polise yakalandı. 368 promil alkollü olarak yakalanan sürücüye toplamda 4 bin 144 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Şirinköy Caddesi üzerinde Hüseyin E., 20 FJ 777 plakalı aracı ile seyir halindeyken polisi görünce kaçmaya başladı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs kısa süreli bir kovalamacanın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi binası önünde yakalandı. Yakalanan Hüseyin E., bir süre polisin uzattığı alkometreyi üflememek için direndi. Ardından ikna edilerek alkol testi yapılan şahıs 368 promil alkol çıktı. Sürücünün ehliyetine 100 puan cezai işlem uygulanırken ehliyetine 2 yıl 2 ay el süreyle el konuldu. Sürücü Hüseyin E.’nin ehliyetine el konulurken sokağa çıkma kısıtlamasından, alkollü araç kullanmaktan ve dur ihtarına uymamak suçundan toplamda 4 bin 144 TL ceza kesildi. Sürücü alkollü olduğundan dolayı aracı çekici yardımı ile otoparka götürüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi, alkollü araç kullanırken polise yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Denizli Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:16
Öğle
13:08
İkindi
16:50
Akşam
19:50
Yatsı
21:11

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Saltak Eczanesi
Merkezefendi
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Neva Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pamukkale'de sessizlik hakim

Pamukkale'de sessizlik hakim

Başkan Doğan ekipler ile birlikte ekmek dağıtımı yaptı

Başkan Doğan ekipler ile birlikte ekmek dağıtımı yaptı

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.