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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. haftası Gölbaşı’nda sorunsuz geçiyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. haftası Gölbaşı’nda sorunsuz geçiyor

ANKARA HABERLERİ  | 18.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla başladı. Gölbaşı’nda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında emniyet güçleri önlemlerini alarak kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Gölbaşı giriş ve çıkışları başta olmak üzere Gölbaşı merkezde de kontrol noktaları oluşturuldu.
Kontroller aralıksız sürüyor
Emniyet güçleri gerekli tedbirler çerçevesinde araç sürücülerinin izinlerinin olup olmadığını kontrol ederken, devriye gezen ekiplerde seyir halindeki araçları durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.
155 ihbar hattına gelen şikâyetleri de titizlikle takip eden ekipler Gölbaşı’nda asayişin sağlanması için büyük çaba sarf ederken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında da adli ve idari işlem yapılıyor.
Sokak hayvanları unutulmadı
Ankara’nın birçok noktasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve ilçe belediyeleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için besleme çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan severler de kendi bölgelerinde sokak hayvanları için besleme yapıyor. Hayvan severler sokakta yaşayan hayvanların da bu süreçten etkilendiğine vurgu yaparak kendi imkânları ölçüsünde onları besleme gayret ettiklerini dile getirdiler. Bazı vatandaşların da kuşlar için belli noktalara su ve ekmek bıraktığı gözlendi.
Mahalle aralarında ekmek satışı
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahalle fırıncıları da vatandaşlara ekmek ulaştırmak için sokak aralarında satış yaptı.
Vatandaşlar balkonlara çıktı
Havanın sıcak olması nedeniyle birçok vatandaş balkonlara çıkarak, güzel ve güneşli havanın tadını çıkardı. Bahçeli evi olan vatandaşlarda güneşli havayı fırsat bilerek bahçe işleri ile uğraşarak zaman geçiriyor.
Dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi ilçede temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklar yıkanırken, virüse karşı ilaçlama çalışmaları da yapılıyor.

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