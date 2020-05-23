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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili provokasyon yapanlara soruşturma

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.05.2020 22:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sosyal medya hesapları üzerinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili provokasyon yapan 4 şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, tahrik veya aşağılama amaçlı paylaşım yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Gaziantep’te sosyal medya hesapları üzerinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili provokasyon yapan 4 şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, tahrik veya aşağılama amaçlı paylaşım yapanlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 23 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medya hesabından provokasyon amaçlı paylaşım yaptığı belirlenen 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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