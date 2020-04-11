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Sokağa çıkma yasağı boyunca bu akaryakıt istasyonları hizmet verecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.04.2020 15:54 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği, 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde hizmet verecek olan akaryakıt istasyonlarını açıkladı.Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada bugün açık olan akaryakıt istasyonları şu şekilde:“Talas’ta, Timuçin Petrol, Öztoprak Petrol, Aydın Petrol.

Kayseri Valiliği, 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde hizmet verecek olan akaryakıt istasyonlarını açıkladı.
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada bugün açık olan akaryakıt istasyonları şu şekilde:
“Talas’ta, Timuçin Petrol, Öztoprak Petrol, Aydın Petrol. Hacılar’da Özkan Petrol. Develi’de MEPA Petrol, Bulutlar Petrol. Yeşilhisar’da Femu Petrol. Özvatan’da Solaris Petrol. Akkışla’da Bayram Ünal Petrol. Sarız’da Kekilli Petrol. Sarıoğlan’da Kumaş Petrol. Tomarza’da EMG Akaryakıt. Pınarbaşı’nda Ataşoğlulları Petrol. İncesu’da Çavdarlar Petrol. Yahyalı’da Aydın Kardeşler Petrol. Melikgazi’de Özkan Petrol, Altaylar Petrol, Asi Otogaz, İnci Petrol, Murat Petrol, Aytemiz Petrol, Belsin Petrol, Ünpet Petrol, Vezir Petrol, Tekin Petrol, Önallar Petrol. Kocasinan’da PMM Petrol, Ünlüsoy Petrol, Arısoy Petrol, Solmazlar Petrol, Halil Gün Petrol, Akarsu Petrol, Sompet Petrol, Osmanlı Petrol, Özkan Petrol, Bağdat Petrol, Arın Petrol.”
Pazar günü nöbetçi olacak akaryakıt istasyonları ise şu şekilde belirlendi:
“Talas, İnci Petrol, Endirlik Petrol, Yılmaz Petrol, Ünlüler Petrol. Bünyan, Karanfil Petrol. Hacılar, Hacılar Petrol. Develi, Karaduman Petrol, Tokgözler Petrol. Yeşilhisar, Akpet Petrol. Özvatan, Solaris Petrol. Felahiye, Soylu Petrol. Akkışla, Bayram Ünal Petrol. Sarız, Erkekoğlu Petrol. Sarıoğlan, Değerli Petrol. Tomarza, Tomarza Petrol. Pınarbaşı, Toktaylar Petrol, İncesu, Ak Bölük Petrol. Yahyalı, Haskılıç Petrol. Melikgazi, Şen LPG, Hasan Öztoprak Petrol, SFM Akaryakıt, Endirlik Petrol, Hızır Petrol, Sistem Petrol, Nazmi İmamoğlu Petrol, Mimarsinan Petrol, Beypet Petrol, Kanpet Petrol, Sompet Akaryakıt, Osmanlı Petrol. Kocasinan’da, RP Akaryakıt, Molu Akaryakıt, Mevlüt Coşku Petrol, Yalçın Delikan Petrol, Aybil Petrol, Halil Aydın Akaryakıt, Latif Başkan Akaryakıt, Zamantı Akaryakıt, Panpet Petrol.”

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Kocasinan
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Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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