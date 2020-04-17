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Sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim yapıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dışarıdaki vatandaşlara maske takması ve sosyal mesafeye uyması yönünde uyarılarda bulunan polis ekipleri, korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla kapatılan işletmelere de ayrıca denetim yaptı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması amacıyla ilçe genelinde denetim yaptı. Dışarıda olan vatandaşlara maske ve eldiven kullanması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda anonslarla uyarılarda bulunan ekipler, genelge ile kapatılan işletmelere de ayrıca denetim yaptı. Denetimlerin Korona virüs salgını boyunca devam edeceği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim yapıldı

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