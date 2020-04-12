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Sokağa çıkma yasağı sonrası tarihi İpek Yolu boş kaldı

MARDİN HABERLERİ  | 12.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirildiği Mardin’in Kızıltepe ilçesi havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası tarihi İpek Yolu boş kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirildiği Mardin’in Kızıltepe ilçesi havadan görüntülendi. İlçeden geçen tarihi İpek Yolunun boş olması dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak illinde alınan sokağa çıkma yasağı ikinci gününde de Kızıltepe ilçesi sessizliğe büründü. Mardin’in en büyük ilçesi Kızıltepe’de sokaklar ve caddeler boş kaldı. En kalabalık alanlardan olan Cumhuriyet Meydanı bile boş kaldı.
Ortadoğu’ya giden transit geçişlerin yapıldığı ve ağır tonajlı araçların geçiş yaptığı İpek Yolu da drone ile görüntülendi. Dedeman Kavşağında neredeyse araç geçmemesi dikkat çekti.

Sokağa çıkma yasağı sonrası tarihi İpek Yolu boş kaldı

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