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Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye ceza uyguladı.İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir’de vatandaşlar evlerine kapandı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası

Balıkesir’de polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye ceza uyguladı.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir’de vatandaşlar evlerine kapandı. İlk gün yasağa uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından cezai işlem yapıldı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla tedbirlerini alan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde denetim yaptı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu. Perşembe günü yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 91 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.

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