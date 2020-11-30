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Sokağa çıkma yasağına uymayan 98 kişiye cezai işlem uygulandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.11.2020 17:26 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 98 kişiye toplam 45 bin 020 TL cezai işlem uygulandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yaptı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 98 kişiye cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 98 kişiye toplam 45 bin 020 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yaptı. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen 98 kişiye toplam 45 bin 20 TL idari para cezası uygulandı.

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