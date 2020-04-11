YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sokağa çıkma yasağında can dostlar unutulmadı

Sokağa çıkma yasağında can dostlar unutulmadı

İZMİR HABERLERİ  | 11.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı köpek bakımevleri ve küçük hayvan polikliniğindeki görevli personel iki günlük sokağa çıkma yasağında da can dostları yalnız bırakmıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı köpek bakımevleri ve küçük hayvan polikliniğindeki görevli personel iki günlük sokağa çıkma yasağında da can dostları yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sokakta yaşayan hayvanlara kentin dört bir yanında mama dağıtıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konan iki günlük sokağa çıkma yasağında da sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Işıkkent Geçici Köpek Bakımevi, Seyrek Geçici Köpek Bakımevi, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak. Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi, İzmir Doğal Yaşam Parkındaki hayvanlardan sorumlu bakıcılar ve sağlık personeli de görevlerini yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı ekipler de sokakta yaşayan hayvanların beslenme odaklarına mama bırakmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de can dostlarını unutmadı. Soyer bu sabah Işıkkent Geçici Köpek Bakımevini ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge “hayvan, barınak, çiftlik ve bakım merkezleri”ni ve buralarda çalışan personeli sokağa çıkma yasağından muaf tutmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak

İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak

İzmir Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:18
İkindi
16:57
Akşam
19:51
Yatsı
21:11

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Güler Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feza Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

Urla Kum Denizi Karavan Parkı Oldu

Urla Kum Denizi Karavan Parkı Oldu

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.