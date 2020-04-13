YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazara yöneldi

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazara yöneldi

SAMSUN HABERLERİ  | 13.04.2020 14:58 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından dışarı çıkan vatandaşlar, halk pazarlarına yöneldi.Samsun’un da içinde yer aldığı 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Samsun’da 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından dışarı çıkan vatandaşlar, halk pazarlarına yöneldi.
Samsun’un da içinde yer aldığı 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın açıklanmasının ardından birçok Samsunlu Modern Halk Pazarı’na giderek, izdiham oluşturmuştu. Geç saatlere kadar alışveriş yapan vatandaşlar, pazardaki ürünleri bitirmişti.
Yasağın ortadan kalkmasının ardından Samsun’da birçok yerde halk pazarı kuruldu. Bazı vatandaşlar halk pazarlarına yönelirken, cumayı cumartesiye bağlayan gece yaşanan izdiham bu kez yaşanmadı. Duyarlı vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat edip eldiven ve maske takarken, bazı pazarcılar ve vatandaşların ise maske ve eldiven takmaması dikkat çekti.

Pazarcılar satışlardan memnun değil
Pazarcı esnafı, vatandaşların ürünlere yeterince ilgi göstermediğini ifade ederek, “Cuma gecesi burada bir izdiham yaşandı. Şu anda ise pek iş yok. Vatandaşlar herhalde pazarlıklarını o gece aldılar. İşlerimizin azalmasında pazar yerimizin yukarıya taşınması da etkili olabilir. Pazarda sosyal mesafe önlemleri var. Maskesiz pazara girmek de yasak. Birçok vatandaş bu kurallara uyuyor ama uymayanlar da var” dedi.
Fiyatların biraz pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar ise “Sokağa çıkma yasağı bizlere geç verildi. Hafta sonu da dışarı çıkamadığımız için sebze ve meyve alamamıştık. Şimdi pazara geldik ve bir daha yasak olursa diye alışveriş yapıyoruz. Bundan sonra yasak olacaksa birkaç gün önceden haber verilirse herkes için daha iyi olur” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Samsun Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:51
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:19
Yatsı
20:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Albayrak Eczanesi
Ilkadim
İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.