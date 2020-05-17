YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Sokağa çıkmayı fırsat bilip gelinciklerin resimlerini çektiler

Sokağa çıkmayı fırsat bilip gelinciklerin resimlerini çektiler

SAMSUN HABERLERİ  | 17.05.2020 18:10 | Son Güncelleme

Samsun’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından parklar ve sokaklar yaşlılar ile dolarken, bazı fotoğraf sanatçısı yaşlılar ise sahilde ellerinde fotoğraf makineleri gelincik çiçeklerini fotoğrafladı.Samsun’da yaşlılara 12.00-18.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlılar sokaklara ve parklara akın etti.

Samsun’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından parklar ve sokaklar yaşlılar ile dolarken, bazı fotoğraf sanatçısı yaşlılar ise sahilde ellerinde fotoğraf makineleri gelincik çiçeklerini fotoğrafladı.
Samsun’da yaşlılara 12.00-18.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlılar sokaklara ve parklara akın etti. Parklarda oturup sokaklarda dolaşan yaşlılar, sahil turu attı. Fotoğraf sanatçısı bazı yaşlılar ise ellerinde fotoğraf makineleri sahilde demir yolu kenarında bulunan gelincik fotoğraflarını görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.
Uzun zamandır evlere hapis hayatı yaşadıklarını belirten yaşlılar geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kendilerine sokağa çıkma izninin verilmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Kış mevsiminde bozulan yollar onarılıyor

Kış mevsiminde bozulan yollar onarılıyor

Deniz Işın Coşkuner: "Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı"

Deniz Işın Coşkuner: "Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı"

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Samsun Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:07
Öğle
12:36
İkindi
16:32
Akşam
19:55
Yatsı
21:36

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Aykanat Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.