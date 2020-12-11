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Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.12.2020 23:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 15 bin 84 lira para cezası kesildi.Balıkesir’in Karesi ilçesinde uygulama noktasına takılan araçta bulunan 3 kişinin izni bulunmadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 15 bin 84 lira para cezası kesildi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde uygulama noktasına takılan araçta bulunan 3 kişinin izni bulunmadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Yasağı ihlal eden 3 kişiye 3 bin 180 lira, araç sürücüsünün ehliyetinin olmaması sebebiyle araç sürücüsüne ve araç sahibine 2 bin 473 lira, aracın da muayenesi olmadığı için 598 lira para cezası kesildi. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri sebebiyle toplamda 3 kişiye 15 bin 84 lira para cezası kesildi.

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