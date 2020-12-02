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Sokağa çıktılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

AYDIN HABERLERİ  | 02.12.2020 09:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayan araç uzun süren kovalamaca sonucu yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye, hem sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı, hem de ehliyetsiz şekilde araç kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri saat 02.00 sıralarında, Çamlık Kavşağı’nda bir otomobilin seyir halinde olduğunu tespit etti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayan araç uzun süren kovalamaca sonucu yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye, hem sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı, hem de ehliyetsiz şekilde araç kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri saat 02.00 sıralarında, Çamlık Kavşağı’nda bir otomobilin seyir halinde olduğunu tespit etti. Bekçilerin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Son sürat polislerden kaçan otomobil önce Otogar Kavşağı’nda daha sonra Sanayi Kavşağı’nda da dur ihtarına uymadı. Söke yoluna doğru giden otomobil, Karaova Mahallesi’nde bulunan bir siteye girdi. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isterken, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri otomobili durdurmayı başardı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca ara sokakta son buldu. 09 BR 155 plakalı otomobilden indirilen Mert K. ve Fadıl D. isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Otomobil sürücüsü Mert K. ehliyetinin olmadığı için kaçtığını itiraf ederken, sürücü ve yanındaki arkadaşına, Aydın İl Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

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