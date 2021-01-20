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“Sokağa mekan, halkı yaren edineceğiz”

20.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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“Sokağa mekan, halkı yaren edineceğiz”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sur İlçe Teşkilatının 5.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sur İlçe Teşkilatının 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda düzenlenen kongreye tek liste halinde giren Murat Unat, kullanılan oyların çoğunluğunu alarak başkanlığa seçildi.
Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan ve coşkulu geçen kongreye katılanlara seslenen Ak Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat, sokağı mekan; halkı yaren edinmekten daha kutlu bir şiarlarının olmadığını söyledi. Yaklaşık yedi aydır, Sur İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Unat, bu süreçte, dava arkadaşlarıyla birlikte gecelerini gündüzlerine ilave ederek, ilçenin her bir sokağını, mahallesini, mezrasını, esnafını ve her bir karışını ziyaret etmeye gayret ettiklerini dile getirdi. Unat, “Ziyaretlerimizde, Sur’un sakinleriyle hemhal olup dertleştik, onların sorunlarını sadece kendileriyle konuşmakla yetinmeyip, kendimizden bilerek not alıp çözmeye gayret ettik. Sokak ve sokağın kudreti, benim için her türlü spekülatif politik felsefelerden, söylemlerden, sloganlardan ve “halka rağmen halk” diyen beyaz adamın piyasa gücünden çok daha evladır, yücedir, muhkemdir. Benim için sokak, sadece politika yapmanın mekanı değil, bununla birlikte varoluşsal nefesin teneffüs edildiği yerdir. Halk ve sokakla birlikte olmak, en zirvedeki politik idealimdir. Politik pragmatik-çıkarcı kariyerin basamaklarında yol almak için halk ve sokakla birlikte olmak değil; bu tutumun aksine politik hedefimiz her daim sokakta olup halkla olan birlikteliğimizde mahfuz görmekteyim. Sokağı mekan; halkı yaren edinmekten daha kutlu bir şiar olabilir mi? Hayır, bizce olamaz. Kaygımız ve derdimiz, kudretimiz nispetinde, çocukların sokağına sahip çıkmak ve sokakların çocuklarıyla, gençleriyle, sakinleriyle hemhal olup dertlerine derman olabilmek üzere gayret etmektir. Bu sebeple diyorum ki siyaset kurumunun geleceğini tayin eden imkân, ancak sokakla barışık işlevsel ve dinamik politikalar üretmekle olanaklıdır. Çünkü teklif ve tesis edilen politikaların hedef kitlesi, halkın en meşru kamusal mekânı olan sokağın bizatihi kendisidir. Dolayısıyla sokağa hitap etmeyen veya kudretini sokaktan almayan her politik teşebbüs ve açılım, bizce beyhudedir. Sokaktan geldiğimiz gibi, görevi devraldığımız günden bugüne, hep bu şuurla da sokakta olmaya gayret ettik ve ediyoruz. Bizim için siyaset kurumu, çıkar odakların menfaatlerinin kesiştiği politik bir kavşağı değil, aksine eğitim, sağlık, hukuk ve sair kurumlar gibi fert özelinde toplumun, sokağın maslahatını temsil etmelidir. Bu tutum, Cumhurbaşkanımızın şahsında Ak Partimizin öz bilincinden edindiğim terbiye doğrultusunda, bizim için siyaset yapmanın temel niteliğini, ölçeğini ve istikametini belirler. Partimizin 2002 ruhunda tezahür ettiği üzere, şuna inanıyorum ki sokağın sosyolojik gücü, teorik ve pratik söylem ekseninde, her türlü politik ve ekonomik iktidarı devirecek kudrette sahiptir. Sokağa yüklediğim anlamlar yumağının, belli bir politik-sosyolojik içeriklerden muhtevî olmasının yanında, bir de sokağın reel gerçekliği mevzubahistir. Sur, tarihin ve birçok medeniyetin beşiği olduğu gibi, halihazırda, Diyarbakır’ın tüm sokaklarının çıkıldığı, yani şehrimizin nabzının atıldığı yerdir. Bu nedenle Sur, Surlular için, bizler için sadece Sur’dan ibaret değildir, aynı zamanda şehrimizin ve bölgemizin de sınırlarını aşan, küresel ölçekte öneme sahip olan, tarihsel ve kültürel bir havzayı temsil eder. Öte yandan Sur’u Sur yapan tarihin ve kültürel havzanın dönüm noktalarından birisi, Hz. Ömer döneminde, 27 Mayıs 639’da yapılan fetih müjdesidir. Sur’un, fethedildiği tarihten bugüne, tarihin hiçbir döneminde işgal edilemediğine dikkatlerinizi çekmek isterim. Bizlerin de, bütün imkân ve benliğimizle, bugün ve yarın, her türlü işgal biçimleri ve felsefelerine karşı durup onları bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizden önce görev yapmış teşkilatımızın kıymetli yöneticilerinin bize devrettiği ve bugüne taşıdıkları bu kutlu mirası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yeni yönetimimle birlikte sadece muhafaza etmekle yetinmeyip daha ilerilere, 2023 hedefine taşımanın gayreti içinde olacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.
Kongreye AK Parti milletvekilleri, il teşkilatı, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“Sokağa mekan, halkı yaren edineceğiz”

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