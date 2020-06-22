YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Sokak hayvanları aç bırakılmıyor

Sokak hayvanları aç bırakılmıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.06.2020 16:25 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, şehrin sessiz bireyleri için çeşitli noktalara mama bırakmaya devam ediyor.Pandemi süreci boyunca duyarlı vatandaşların sokağa sıklıkla çıkamamasından dolayı yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin belli noktalarında rutin aralıklarla mama ve su bırakan Adıyaman Belediyesi, şehrin sessiz sakinlerini yine unutmadı.Adıyaman Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, şehrin belli noktalarında yemleme çalışmalarının yapıldığını söyleyen yetkililer, bu çalışma sayesinde sokak hayvanlarının aç bırakılmadığını dile getirdi.Adıyaman Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarını takdirle karşılayan hayvan severler ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç önderliğinde tüm ekibe teşekkür etti.

Sokak hayvanları aç bırakılmıyor

Adıyaman Belediyesi, şehrin sessiz bireyleri için çeşitli noktalara mama bırakmaya devam ediyor.
Pandemi süreci boyunca duyarlı vatandaşların sokağa sıklıkla çıkamamasından dolayı yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin belli noktalarında rutin aralıklarla mama ve su bırakan Adıyaman Belediyesi, şehrin sessiz sakinlerini yine unutmadı.
Adıyaman Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, şehrin belli noktalarında yemleme çalışmalarının yapıldığını söyleyen yetkililer, bu çalışma sayesinde sokak hayvanlarının aç bırakılmadığını dile getirdi.
Adıyaman Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarını takdirle karşılayan hayvan severler ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç önderliğinde tüm ekibe teşekkür etti.

Sokak hayvanları aç bırakılmıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:11
Sabah
04:59
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Bilen Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Selçuk Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.