Sokak hayvanları aç kalmayacak

Seyhan Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik 84 noktada gerçekleştirdiği besleme çalışmasını genişletti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatlarıyla, hayvan severlerin katkısıyla daha önce belirlenen 84 noktanın dışında hayvanların kümelendiği alanlarda da düzenli olarak besleme çalışması yapılıyor. Belediye ekipleri özellikle daha önce lokanta, kafe gibi işletmelerden artan yiyeceklerle beslenen sokak hayvanlarının, iş yerleri kapanınca aç kalma durumunu göz önüne alarak besleme çalışmasını genişletti.

Korona virüs nedeniyle salgının bulaşmaması için evde kalınması çağrıları üzerine birçok iş yeri gibi yiyecek sektörü de geçici süre kepenk indirdi. Lokanta, kafe gibi yerlerden artan yiyeceklerin verildiği sokak hayvanları, bu iş yerleri kapanınca aç kalma durumuyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Seyhan Belediyesi, lokantaların kapanmasıyla beslenemeyen sokak hayvanları için de besleme çalışmasını başlattı. Yeni besleme noktalarına lokantalar açılana dek yiyecek bırakılacak.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, korona virüs salgınının ardından acil durum ekibi kurarak ilçede dezenfekte çalışmalarına öncelik verdiklerini hatırlatarak, “Salgının önlenmesine katkı sunmanın yanında salgın tehlikesi nedeniyle zincirleme sorunların aşılmasına da çalışıyoruz. Bunlardan biri de lokantaların kapanmasıyla buralardaki yiyecek atıklardan beslenen sokak hayvanlarının durumuydu. Lokantalar kapandığı için atık yiyeceklerden beslenemeyen sokak hayvanlarının aç kalma durumu ortaya çıkmıştı. Belediye olarak hemen bu durumdaki sokak hayvanlarına da yiyecek temin ettik. Düzenli yapılan besleme çalışmalarına bu sokak hayvanlarımızı da dahil ettik. Sonuçta hem insanlarımız hem doğamız hem de hayvanat dünyamız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Halkımıza da ‘siz evde kalın biz onlara da bakarız’ diyoruz. Ve lütfen yetkililerin uyarılarını dikkate alın” dedi.

