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Sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.04.2020 10:38 | Son Güncelleme

Hacılar Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için düzenli olarak ilçenin belirli noktalarında besleme yapıyor.Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı besleme çalışmasını Temizlik İşleri Müdürü Veteriner Hekim Ayhan Alan ile birlikte yerinde inceledi.Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların sokağa çıkamaması ve lokanta benzeri yerlerin kapalı olmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına kedi besleme ve sığınma evi ve ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 6 adet besleme odağında düzenli olarak yaptıkları besleme çalışmasını artırdıklarını kaydeden Başkan Özdoğan, “İçinde bulunduğumuz koronavirüsle mücadele günlerinde tabi ki tüm canlıları düşünen bir belediye olarak sokak hayvanlarını da düşünmeye devam ediyoruz.

Hacılar Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için düzenli olarak ilçenin belirli noktalarında besleme yapıyor.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı besleme çalışmasını Temizlik İşleri Müdürü Veteriner Hekim Ayhan Alan ile birlikte yerinde inceledi.
Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların sokağa çıkamaması ve lokanta benzeri yerlerin kapalı olmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına kedi besleme ve sığınma evi ve ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 6 adet besleme odağında düzenli olarak yaptıkları besleme çalışmasını artırdıklarını kaydeden Başkan Özdoğan, “İçinde bulunduğumuz koronavirüsle mücadele günlerinde tabi ki tüm canlıları düşünen bir belediye olarak sokak hayvanlarını da düşünmeye devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce yaptığımız çalışmalarla ilçemizde bulunan barınma ve beslenme odaklarının yemlemesini sürekli yapıyoruz. Kedi beslenme ve sığınma evinde de günlük yemlemelerimiz devam ediyor. Lokantaların ve kafelerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da sağlıklı bir şekilde yiyeceklerine ulaşması için vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz belediye olarak yemleme noktalarımızı yemlemelerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda da hassasiyetlerini istirham ediyorum. Her türlü canlının yanında olacağız. Bu sıkıntılı günleri birlikte aşacağız.” Dedi.
Başkan Özdoğan sokak hayvanlarına daha hijyenik bir ortam sağlamak adına besleme odaklarında dezenfeksiyon işlemi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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Melikgazi
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Melikgazi
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