Sokak hayvanları için 20 yeni kulübe

Sinop Belediyesi tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarına kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.

Yıl içinde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Sinop Belediyesi yeni bir çalışmaya daha imza attı. Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, kent merkezi genelinde belirlenen 20 noktaya kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, “10 tane kedi ve 10 tane köpek kulübesi olmak suretiyle kent merkezinin farklı yerlerine kulübelerimizi yerleştirdik. Bu kulübelerimiz sadece deneme amaçlı. Hava şartlarına göre takip edeceğiz. Fakat bunun dışında da farklı bir projemiz var” dedi.



PARTNER 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay