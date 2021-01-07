YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sokak hayvanları için 20 yeni kulübe

Sokak hayvanları için 20 yeni kulübe

SİNOP HABERLERİ  | 07.01.2021 17:22 | Son Güncelleme

Sinop Belediyesi tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarına kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.Yıl içinde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Sinop Belediyesi yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Sokak hayvanları için 20 yeni kulübe

Sinop Belediyesi tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarına kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.
Yıl içinde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Sinop Belediyesi yeni bir çalışmaya daha imza attı. Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, kent merkezi genelinde belirlenen 20 noktaya kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, “10 tane kedi ve 10 tane köpek kulübesi olmak suretiyle kent merkezinin farklı yerlerine kulübelerimizi yerleştirdik. Bu kulübelerimiz sadece deneme amaçlı. Hava şartlarına göre takip edeceğiz. Fakat bunun dışında da farklı bir projemiz var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!

Sinop Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
08:00
Öğle
12:51
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Deva Eczanesi
Boyabat
Ekin Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güven Eczanesi
Ayancik
Kaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.