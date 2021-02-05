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Sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor

05.02.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Bayburt Belediyesi tarafından sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor.Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile ilgili daha önce birçok çalışma gerçekleştiren Bayburt Belediyesi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bayburt Belediyesi tarafından sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor.
Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile ilgili daha önce birçok çalışma gerçekleştiren Bayburt Belediyesi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının daha iyi beslenebilmesi adına şehrin muhtelif yerlerine “Sokak Hayvanları Besleme İstasyonları” kuruyor.
Özellikle zorlu kış şartlarının beraberinde getirdiği olumsuzluklar ve pandemi dolayısıyla yiyecek bulmakta oldukça zorlanan sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği noktalara kurulan sokak hayvanları besleme istasyonları sayesinde ekipler tarafından düzenli olarak bırakılan mamalara daha rahat ulaşabilecekler.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sokak hayvanlarının aç kalmaması yönünde titizlikle davrandıklarını belirterek, “Can dostlarımızın Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin düzenli olarak bıraktığı mamalara ulaşımını sağlamak adına güzel bir çalışmaya imza atarak sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruyoruz. Bu istasyonların özelliği hayvan yemlerinin yere temas etmemesi ve hayvanların yemlere daha kolay ulaşması. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar can dostlarımız bize emanet.” diye konuştu.

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