YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Sokak hayvanları için DKMP harekete geçti

Sokak hayvanları için DKMP harekete geçti

BİLECİK HABERLERİ  | 06.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sokak hayvanları için harekete geçtiğini söyleyerek, "Sokak hayvanlarının aç-susuz bırakılmaması maksadıyla bütün önlemler alınacak" dedi.İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı şimdi de hayvan bakımevlerindeki hayvanlar için düğmeye bastığını söyledi.

Sokak hayvanları için DKMP harekete geçti

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sokak hayvanları için harekete geçtiğini söyleyerek, "Sokak hayvanlarının aç-susuz bırakılmaması maksadıyla bütün önlemler alınacak" dedi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı şimdi de hayvan bakımevlerindeki hayvanlar için düğmeye bastığını söyledi. Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik vatandaş odaklı tedbirler hayata geçirilirken bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü de sokak hayvanları için harekete geçtiğini anlatan Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;
"DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi ve aç-susuz bırakılmaması maksadıyla bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz bir şekilde sağlanacak. Bütün şehirlerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olunarak hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için taşra teşkilatı gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlayacak" dedi.
Öte yandan Yoldaş, hayvancılıkla uğraşan 65 yaş ve üzeri vatandaşların talep etmesi halinde, büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımı için de yardım edeceklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
Hayvanat bahçesinden kahreden haber!Hayvanat bahçesinden kahreden haber!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
13:07
İkindi
16:44
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

İlginizi Çekebilir

Belediye tesislerine verilen zarar artıyor

Belediye tesislerine verilen zarar artıyor

Küçük bir atölyede yüzlerce maske ve bone diktiler

Küçük bir atölyede yüzlerce maske ve bone diktiler

Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.