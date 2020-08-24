Sokak hayvanları için fotoğraf çekiyor

Kayseri’de sokak hayvanları için harekete geçen fotoğrafçı Deniz Yılmaz Yakut (33); sokak hayvanları için mama karşılığında fotoğraf çekiyor, fotoğraf düzenlemesi yapıyor.

Kayseri’de yaşayan ve profosyenel fotoğrafçılık yapan Deniz Yılmaz Yakut, sokak hayvanları için üç yıl önce başlattığı kampanyaya devam ediyor. ’Mamalar sizden fotoğraflar bizden’ sloganıyla yola çıkan Yakut, sokak hayvanları ile barınaklardaki köpekler için bu kampanyayı başlattığını ve şimdiye kadar bin beş yüz kilogram mama desteği aldıklarını kaydetti. Özellikle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini söyleyen Yakut, “Bu kapsamda, portre veya kişisel fotoğraf çekimlerini mama karşılığı yapıyoruz.Ayrıca kişilere ait fotoğraflar üzerinde yaptığımız işlemleri de mama karşılığında yapıyoruz. Hem hayvan severler, hem de fotoğraf tutkunları oldukça yoğun bir ilgi gösteriyor” dedi.

Projeye diğer fotoğrafçı ve gönüllü hayvan severleri de dahil ettiğini dile getiren Yakut, “Daha fazla mama desteği alabilmek için farklı etkinlik ve projeleri hayata geçireceğiz. Özellikle sosyal medyada da kampanyamıza ilgi var ve her geçen gün büyüyor.Daha fazla hayvan dostumuza ulaşmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.



