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  4. Sokak hayvanları için iş birliği

Sokak hayvanları için iş birliği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, sokak hayvanlarının sağlık ve sahiplendirme çalışmaları için iş birliği yapacak.Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), sanayi bölgesinde bulunan sokak hayvanlarının sağlıklı biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Sokak hayvanları için iş birliği

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, sokak hayvanlarının sağlık ve sahiplendirme çalışmaları için iş birliği yapacak.
Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), sanayi bölgesinde bulunan sokak hayvanlarının sağlıklı biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına iş birliği yapmaya hazırlanıyor. EOSB tarafından hazırlanan proje ile bölgedeki sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşı, besleme ve sahiplendirme gibi hizmetlerinin yerel yönetimlerin iş birliği ile sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda EOSB Bölge Müdürü Erhan Tatar ve EOSB proje sorumlusu Ayça Oturmuş’un da bulunduğu heyet, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Burada Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek ve merkez yetkililerinden bilgiler alan heyet, birlikte gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Merkez yetkilileri ayrıca sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen hizmetler hakkında bir sunum da gerçekleştirdi.
Toplantı, Doğal Yaşam Merkezi birimlerinin gezilmesi ile sona erdi.

Sokak hayvanları için iş birliği

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