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Sokak hayvanları için mesire alanlarına yem ve su bırakıldı

SİVAS HABERLERİ  | 27.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mesire alanları başta olmak üzere muhtelif yerlere yem ve su bıraktı.İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgeyle mesire alanlarında piknik yapılmasına ara verilmişti.

Sivas Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mesire alanları başta olmak üzere muhtelif yerlere yem ve su bıraktı.
İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgeyle mesire alanlarında piknik yapılmasına ara verilmişti. Sivas Belediyesi, mesire alanlarında yaşayan hayvanlar için seferber olundu. Sivas Belediyesi ve hayvan severler tarafından mesire alanları başta olmak üzere muhtelif yerlere yem ve su bırakıldı.
Etkinlik hakkında açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu, “Toplumumuz çok zor bir dönemden geçiyor. Bu nedenle devletimiz birtakım önlemeler aldı. Bu önlemlerden biri de mesire alanlarına girilmemesi şeklinde. Bu insan sağlığı açısından çok büyük bir gereklilik ama bu aynı zamanda bir mağduriyet oluşturdu. Bizler de ‘Ben susadım, acıktım’ diyemeyen dostlarımız adına konuşma görevini üstlenmiş insanlarız. Bu konuda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ile bağlantı kurduk ve mesire alanlarındaki hayvanlar için besleme talebinde bulunduk. Kendileri de kabul ettiler ve bugün bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile Sivas Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’a ediyorum, kendileri 500 kilo mama yardımında bulundu” dedi.
Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, “Covid-19 önlemleri kapsamında mesire alanlarında piknik organizasyonuna ara verildi. Bu nedenle mesire alanlarında hayvanların yem ve su ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz. Şu anda bu etkinliğimiz Paşabahçe Mesire Alanında gerçekleştiriyoruz. Diğer mesire alanları ve çermiklerde de bu etkinlik gerçekleştirilecek. Bu zorlu süreçte Hayvan Hakları Dernekleri ile birlikteyiz. Ben emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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