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Sokak hayvanları için özel kulübeler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, ilçenin bazı mevkilere, köpek ve kedi kulübeleri yerleştiren çalışmalarına devam ediyor.Hayvan dostu uygulamalarıyla bilinen Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi, ilçenin bazı mevkilere, köpek ve kedi kulübeleri yerleştiren çalışmalarına devam ediyor.
Hayvan dostu uygulamalarıyla bilinen Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapılan köpek ve kedi kulübeleri, Odunpazarı bölgesinde bulunan muhtelif parklara yerleştirildi. Hayvanların zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için bazı parklara köpek ve kedi kulübeleri yerleştirdiklerini söyleyen yetkililer, hayvanlar için gerçekleştirdikleri çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
İlçelerdeki sokak hayvanları
Odunpazarı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Protokolü çerçevesinde Eskişehir’deki 12 belediye ile protokol imzaladı. İmzalanan bu protokollerle Odunpazarı ilçesi ile birlikte 13 ilçede çalışmalarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağında yapılan kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin ardından işaretlenen sokak hayvanları sahiplendiriliyor veya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince alındığı bölgeye bırakılıyor. Bu kapsamda 2019 yılında 3 bin 119 sokak hayvanının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemleri gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, Odunpazarı Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanında olduklarını ifade etti.

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