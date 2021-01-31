YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Sokak hayvanları için seferberlik

Sokak hayvanları için seferberlik

31.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emet Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla aç kalan sokak hayvanları için seferber oldu.Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Ekiplerimiz tarafından yoğun kar yağışı ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle zor durumda kalan sokak hayvanları unutulmadı.

Emet Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla aç kalan sokak hayvanları için seferber oldu.
Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Ekiplerimiz tarafından yoğun kar yağışı ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle zor durumda kalan sokak hayvanları unutulmadı. İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan kedi kulübeleri, beslenme odakları ve ahşap kulübelerin bulundukları yerlere mama bırakıldı. Tüm canlılar için sokaktayız. Sizler evinizde kalın kendi sağlınıza ve devletimizin bekasına yardımcı olun’’ ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:18
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Armutlar Eczanesi
Merkez
Aybike Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Fatoş Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Dumlupınar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Dumlupınar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

Kütahya’da aranan 8 şahıs yakalandı

Kütahya’da aranan 8 şahıs yakalandı

Simav’da kaçak tütün operasyonu

Simav’da kaçak tütün operasyonu

Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.