Sokak hayvanları için seferberlik

Emet Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla aç kalan sokak hayvanları için seferber oldu.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Ekiplerimiz tarafından yoğun kar yağışı ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle zor durumda kalan sokak hayvanları unutulmadı. İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan kedi kulübeleri, beslenme odakları ve ahşap kulübelerin bulundukları yerlere mama bırakıldı. Tüm canlılar için sokaktayız. Sizler evinizde kalın kendi sağlınıza ve devletimizin bekasına yardımcı olun’’ ifadeleri kullanıldı.

