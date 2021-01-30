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Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor

30.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor

Eskişehir’de hayatı olumsuz yönde etkileyen hava koşullarından korunmak isteyen sokak hayvanları sığınacak yer arıyor.Şehride ağır koşullarda yaşanan kış mevsimi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Eskişehir’de hayatı olumsuz yönde etkileyen hava koşullarından korunmak isteyen sokak hayvanları sığınacak yer arıyor.
Şehride ağır koşullarda yaşanan kış mevsimi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde daha fazla soğuyan hava, sokakta yaşayan hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Soğuk havadan ve yağışlardan kaçmak isteyerek sığınacak yer arayan sokak hayvanları ise sığınacak yer arıyor. Şehirlerarası otobüs terminalinde sığınan köpekler sıcak görüntüler sergiliyor. İnsanlarla iç içe olup soruna sebep olmayan köpeklere, otogar esnafı da ilgi gösteriyor.

Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor

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Eskişehir Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
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Öğle
13:16
İkindi
15:58
Akşam
18:23
Yatsı
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